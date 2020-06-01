В ЯНАО двое ковидных пациентов пойдут под суд за побег из больницы

В Ямало-Ненецком автономном округе двое мужчин, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 27 мая, покинули территорию стационара вечером следующего дня. Мужчины выпрыгнули из окна второго этажа, чтобы скрыться, передает «Интерфакс».

Обоим гражданам было известно, что их анализы на коронавирус дали положительный результат. При побеге они не использовали средства индивидуальной защиты.

Сейчас оба мужчины возвращены в стационар для дальнейшего лечения, а городская прокуратура возбудила в отношении них уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которые стали угрозой для массового распространения заболевания.