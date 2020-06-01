Около трети москвичей видят вероятность возникновения акций протеста в столице

В акциях протеста из-за падения уровня жизни готовы участвовать 28% россиян, за три месяца показатель вырос на 4 п. п.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», пишет Znak.com.

Отмечается, что процент готовых выйти на улицу с определенными требованиями сейчас является максимальным за последние полтора года. Предыдущий пик пришелся на период, когда был подписан закон о пенсионной реформе: в ноябре 2018-го участвовать в акциях протеста готовы были 30% опрошенных.

Самую низкую потенциальную протестную активность за последнее десятилетие «Левада-центр» регистрировал после присоединения Крыма в 2014 году. Так, в августе протестовать согласны были 8% респондентов.

В столице участвовать в массовых протестах в настоящий момент готовы 26% опрошенных, в то время как на вероятность возникновения таких мероприятий указывают 32%. В сельской местности активно выражать свое недовольство готовы 33% опрошенных, однако лишь 25% считают проведение таких акций возможным.

Наивысшую готовность заявлять о себе показали наименее обеспеченные респонденты, которым «едва хватает на еду». Среди них 37% готовы митинговать, однако видят такую возможность только 30%.

Самое большое число изъявляющих желание участвовать в протестах выпадает на граждан в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и от 40 до 54 лет (35%).

Эксперты также указывают на то, что протестные настроения более характерны для граждан со средним образованием (32%), самый скромный потенциал показали респонденты с уровнем образования ниже среднего (21%).

Последний опрос проводился в феврале 2020-го. Тогда на митинги были готовы выходить 24% респондентов.