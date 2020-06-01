Мурашко заявил, что детская смертность в РФ опустилась до минимального уровня

Показатель детской смертности в России в настоящий момент достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», – отметил глава Минздрава.

Он поздравил россиян с Международным днем защиты детей и пожелал родителям придерживаться рекомендаций специалистов, в том числе относительно вакцинации и профилактических осмотров.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что почти полторы тысячи родителей были осуждены в 2019 году за жестокое обращение с детьми.