РПЦ начнет принимать верующих в храмах Подмосковья в небогослужебное время

Главный государственный врач Московской области Ольга Микаилова заявила о снятии ряда ограничительных мер по воспрепятствованию распространению коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

Речь в том числе идет об открытии религиозных учреждений. РПЦ начнет принимать прихожан в небогослужебное время, а богослужения будут проводится на открытой территории с соблюдением всех санитарных предписаний.

Ранее сообщалось, что улицы и поселки Московской области затопляются из-за продолжительных дождей. В некоторых местностях уровень воды на жилой территории превышает 50 сантиметров.