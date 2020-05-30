В ХМАО идет проверка после банкета в кафе Сургута с участием 10 полицейских

Пятерых сотрудников полиции Сургута задержали во время застолья в местном заведении за нарушение режима самоизоляции.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в ночь с 29 на 30 мая в кафе «Гюмри» собрались десять сотрудников городского отделения полиции №3. В это время сургутский правозащитник Сергей Иванов, а также местные журналисты проводили рейд по городским общепитам. Вызванный ими наряд ППС задержал пятерых участников банкета. Остальным, в том числе руководителям отдела полиции, удалось скрыться.

В окружном управлении МВД рассказали, что на владельца заведения составили протокол за невыполнение правил поведения при ЧС (статья 20.6.1 КоАП). Участвовавшим в застолье правоохранителям грозит увольнение за проступки, порочащие честь сотрудника внутренних органов. Их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В ХМАО режим обязательной всеобщей самоизоляции из-за угрозы коронавируса действуетдо 15 июня. Жителям региона предписано оставаться дома, кроме случаев крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию.