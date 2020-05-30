Цифровые рабочие пропуска в столице автоматически продлены на две недели

Срок действия всех электронных рабочих пропусков, оформленных для передвижения по Москве, продлен до середины июня.

«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

С 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины, для их посещения также потребуются пропуска. Разовый документ можно оформить два раза в неделю на сайте mos.ru в подразделе «иные цели». Для посещения ближайших к дому магазинов пропуска не обязательны.

Также москвичам будет разрешено гулять три раза в неделю по определенному графику и неограниченное время с 5 до 9 утра.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим, электронное разрешение необходимо при поездках на личном и общественном транспорте. Ранее Сергей Собянин продлил всеобщую самоизоляцию до 14 июня. Кроме того, столичный градоначальник заявил, что ограничения будут продлеваться до того момента, пока не будет получена вакцина от коронавируса.