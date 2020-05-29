Власти Подмосковья разрешат работу парикмахерских с середины следующей недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что с 3 июня в регионе смогут открыться парикмахерские.

«Со среды мы хотим открыть парикмахерские», – заявил он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«А то что получается: ездят мастера по домам, в какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело», – отметил губернатор.

Воробьев добавил, что и хозяева заведения, и клиенты должны будут находиться в средствах индивидуальной защиты.

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 объявили в Московской области 13 марта. Были закрыты все магазины, кроме точек, торгующих товарами первой необходимости. Перестали работать кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и прочие объекты. Для передвижений по региону вводились пропуска, которые отменили 23 мая.