В Туве режим самоизоляции продлили на третий месяц – до кона июня

В руководстве Тувы заявили о продлении режима самоизоляции до 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе обсуждения проблемы в рамках совещания оперативного штаба Республики по борьбе с коронавирусом. По данным оперштаба, в регионе число зараженных коронавирусом составляет 997 человек. Из них летальный исход зарегистрирован только у двоих, а 164 выздоровели.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Туве 30 марта, таким образом он продлится там не менее трех месяцев.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что губернатор региона Шолбан Кара-оол также подтвердил, что заражен коронавирусом, записав видеообращение к гражданам из больницы. И. о. губернатора был назначен его первый заместитель Александр Брокерт.