В Совфеде раскритиковали запрет на увольнение в период пандемии

Особый порядок увольнений на период пандемии, подготовленный Минтрудом, вызвал ряд нареканий со стороны члена комитета Совфеда по социальной политике Маргариты Павловой.

Она отметила, что эти ограничения могут породить ряд конфликтных ситуаций между нанимателями и работниками. Если у бюджетных организаций есть возможность платить зарплату сотрудникам на карантине, то коммерческие организации такой возможности лишены, уверена Павлова.

«Если запретить увольнять, а платить нечем, то что тогда будет, где деньги брать? Действия коммерческих организаций продиктованы рынком, а не государством», — цитирует Павлову канал «Москва 24».

Павлова предложила обсуждать предлагаемые меры с предпринимателями, поскольку не уверена, что предложение Минтруда сработает.

Согласно предложению Минтруда, увольнение в период пандемии возможно только с предупреждением за два месяца, а фактическое увольнение возможно только на следующий день после снятия ограничений.

Ранее Sobesednik.ru неоднократно писал о том, как нарушаются права рабочих граждан в период пандемии. В частности, про активистскую инициативу «Вирусный профсоюз». Многих работников, которых по указу президента России Владимира Путина перевели на «нерабочие дни с сохранением заработной платы» вынудили брать оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска, или же писать заявление на увольнение по собственному желанию. На тех, кто отказывался это делать, оказывали давление.