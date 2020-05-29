В Кировской области очаги COVID-19 выявлены на ряде предприятий и в детском саду

В Кировской области несколько детей, посещавших одну группу детского сада, госпитализированы с диагнозом коронавирус.

Как сообщается на сайте правительства региона, тесты на COVID-19 семи детей, посещавших учреждение, показали положительный результат. Сейчас все они находятся в инфекционных больницах. Еще 16 детей помещены на домашний карантин.

Отмечается, что первый очаг заболевания в регионе был зафиксирован в стационаре больницы скорой помощи, где инфекция была обнаружена у пациента, а затем еще у 44 человек. «Очаг заражения произошел из-за того, что в учреждении не остановлено оказание помощи в экстренном режиме», – указывается в сообщении.

Также очаги CODVID-19 выявлены на крупном производственном предприятии областного центра, где зарегистрировано 17 заболевших, и на предприятии «Газпрома» в Малмыжском районе, где зафиксирован 51 случай коронавируса. Кроме того, вспышка COVID-19 произошла в одной из финансовых организаций, где заболели 11 человек.

«В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированные получают лечение в соответствии с их состоянием», – говорится в пресс-релизе. Уточняется, что состояние 20 человек медики оценивают как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев в регионе увеличилось до 15.