У жителя Тольятти хотят отсудить 15 млн за пост об установке скульптуры Церетели

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал иск на 15 млн рублей к местному активисту за оскорбление в социальных сетях.

Ранее в городе было проведено голосование за лучший проект памятника к 75-летию Победы в Тольятти, пишет ТАСС. Явным лидером обещала стать работа тольяттинского скульптора Алексея Кузнецова, однако результаты аннулировали из-за якобы выявленных случаев «накрутки» голосов. В итоге конкурсная комиссия в ходе тайного голосования выбрала победителем Зураба Церетели.

Скульптурная композиция «Ожидание солдата» была установлена в городе 4 мая. Сообщается, что стоимость контракта составила 15 млн рублей.

Местный общественный активист негативно отозвался в соцсетях о проекте, назвав это выводом денег из бюджета Тольятти. При этом он оскорбил градоначальника.

Анташев посчитал высказывание обвинением в должностном преступлении и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск поступил в Автозаводский районный суд Тольятти 22 апреля, уточняет «Интерфакс». В нем указывается, что объем компенсации должен составить 15 млн рублей. Эти средства Анташев требует направить на поддержку детских домов.