Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в РФ за два месяца упали почти в 12 раз

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы прироста заболевших COVID-19 снизились с начала апреля в 11,8 раза.

«Уже на протяжении нескольких дней мы фиксируем ежедневный прирост на уровне 2,3%», – цитирует Голикову ТАСС.

Голикова рассказала, что общее количество смертей в России за период с января по апрель в этом году сократилось на 19,5 тысячи по сравнению с тем же периодом 2019-го. В этом апреле, в частности, зарегистрировано на 6,7 тысячи меньше умерших, чем год назад.

Вице-премьер заверила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, возврата к ограничительным мерам, по ее мнению, не предвидится.

Также Голикова объяснила, почему не были обнародованы данные по смертности в России за апрель. По ее совам, это было связано с отсуттвием данных из-за праздничных дней.