МВД под предлогом COVID намерено ввести "рейтинги социального доверия" мигрантов

МВД планирует обязать всех приезжих в Россию на заработки устанавливать приложение «Мигрант», где будут собраны все сведения об их здоровье, криминальном прошлом и социально-правовом статусе. Также там будут их биометрические данные и «рейтинг социального доверия мигранта».

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, это содержится в прогнозе ведомства относительно развития миграционной сферы. Объясняется такая мера «форс-мажорными факторами из-за пандемии коронавируса».

В МВД намерены провести массовую регистрацию всех приезжих с помощью правовой амнистии, а также обязать всех мигрантов обязать устанавливать соответствующее приложение при въезде в страну. Отказ повлечет снижение рейтинга социального доверия.