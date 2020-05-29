"Морщины ни у кого не проходили": Кашпировского вновь заподозрили в шарлатанстве

80-летний психотерапевт Анатолий Кашпировский, который в период эпидемии возобновил свои целительные сеансы, был возмущен комментариями женщины, пожаловавшейся на то, что у нее не разгладились морщины. Анатолий Михайлович сообщил, что хотя и «изобрел метод психологического воздействия на ткани тела», морщины всем подряд разглаживать не обязан.

– Морщины никогда ни у кого не проходили, – отрезал Кашпировский. – Мною сделан очень большой прорыв в науке: исчезновение рубцов, спаечные болезни, прекращаются выпадения тазовых органов... И тут хотят... Не учитывают, что это открытие не может распространяться на всех. Все люди на Земле, если бы смотрели мои сеансы, у всех должны разгладиться морщины. Ну так Богу за мной не угнаться, в таком случае.

Анатолий Михайлович ответил на язвительные комментарии некоторых зрителей, которые спрашивали, почему он не может излечить сам себя и носит очки. Целитель заметил, что никто не может излечить сам себя, ведь «ум на тело не влияет», и в противном случае все великие мыслители, начиная с Аристотеля, были бы живы.

Такой замысловатый ответ поставил поклонников психотерапевта в тупик, и они принялись писать, что он настоящий гений мысли.

– Я знал очень многих йогов, часть из них не имели волос, зубов, были чахлые и дряблые и рано умирали, – продолжал Кашпировский. – И никто никогда не бросал камни в их огород.

Пояснил Анатолий Михайлович и то, почему он не заряжает воду через экран: его поклонники писали, что ставили воду во время его сеансов, но ничего не происходило.

– Я никогда воду не заряжал! – в сердцах воскликнул психотерапевт. – Господин Чумак появился на программе «120 минут» в утреннее время. Но так обгадить мое дело, как он, благодаря телевидению, это даже надо поискать. Все говорят: не обращай внимания. А как не обращать? Меня постоянно просят зарядить воду. Я не заряжал ничего! Придется мне рассказать про Чумака: как на экране мог появиться человек, совершенно не имевший права там быть, потому что ничего не умел.