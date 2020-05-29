Мишустину предложили узаконить раздачу продуктов с истекающим сроком

Депутат Госдумы Сергей Вострецов направил письмо премьер-министру правительства Михаилу Мишустину с предложением изменить систему использования продовольственных товаров.

Вострецов предлагает запретить захоронение продовольственных отходов для производителей, ритейлеров и общепита. Предлагается отдавать товары с истекающим сроком годности на благотворительность, отпускать их с большой скидкой, а просроченные товары отправлять на переработку.

Уточняется, что предложение не распространяется на захоронение бытового мусора от населения.