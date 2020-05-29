Беспорядки в США и обмудсмен против абортов и педофилов. Новости к утру 29 мая

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова озвучила ряд предложений по снижению доступности абортов. В частности, она предложила ограничить продажу медикаментов для проведения аборта в аптеках и снизить финансирование клиник, которые занимаются прерыванием беременности.

«Можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — цитирует Кузнецову «Интерфакс». В понимании Кузнецовой эти меры должны увеличить показатели рождаемости.

Также Анна Кузнецова предложила создать в России по примеру Америки и некоторых европейских стран так называемый «реестр педофилов». Она настаивает, что для предотвращения повторения преступлений за педофилами должен продолжаться административный надзор на протяжении всей жизни. За минувший год по статье об изнасиловании несовершеннолетнего было осуждено 1 549 человек.

В американском штате Миннесота несколько дней подряд проходят акции протеста после очередного убийства чернокожего человека при задержании полицейскими. Полицейский убил задержанного, удерживая ногу на его шее. Инцидент произошел 25 мая. За ним последовали столкновения демонстрантов с полицией. Последние применяли для защиты слезоточивый газ.

К расследованию дела о гибели задержанного подключились ФБР, в городе ввели режим ЧС. Четыре сотрудника полиции, участвовавшие в задержании погибшего, были уволены, передает ТАСС.

В московском департаменте торговли отметили, что открытие ресторанов и кафе возможно в столице на следующем этапе снятия ограничительных мер. Однако для этого нужно будет соблюдать ряд мер предосторожности внутри заведения.