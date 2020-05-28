Вымогательство главой Россельхознадзора отрицают даже предполагаемые жертвы

В Россельхознадзоре отрицают данные о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом $500 тысяч у молочной компании «Млековита» из Польши за допуск их продукции на российский рынок, пишет РИА Новости. Также об этом ничего не известно и директору самой компании Дариушу Сапинскому, который заверил, что лично не знаком с Данквертом, его слова передает издание Business Insider Polska.

Слухи о возможной коррупции появились после поданных в полицию и в Генпрокуратуру жалоб на вымогательство со стороны главы Россельхознадзора и его заместителя Константина Савенкова. О первом стало известно РЕН ТВ и Telegram-каналу издания Baza, а о втором сообщила советник Данкверта Юлия Мелано. Подлинность жалоб также подтвердили источники ряда СМИ.

Прокомментировали ситуацию и в Кремле: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые приводит агентство «Интерфакс», глава государства не обладает информацией об этих данных. Он пообещал провести их проверку, однако обратил внимание на то, что «представить себе такое весьма сложно».