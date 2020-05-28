В Саратове бюджетников принуждают жертвовать на строительство ковидного центра

Саратовский штаб Алексея Навального сообщил, что жителей Татищевского муниципального района принуждают жертвовать один дневной заработок из числа своего дохода в фонд для строительства ковидного центра в поселке Елшанка. Об этом пишет «Idel.Реалии».

Анонимные источники подтвердили изданию, что бланки, где прописано добровольное пожертвование из суммы зарплаты, раздавали в бюджетных организациях района. Заявления подписаны на имя глав района Любови Кирьяк.

Сообщалось, что инфекционный центр в Елшанке должен открыться в сентябре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал найти 1,1 миллиарда на его строительство и столько же обещал привлечь губернатор региона Валерий Радаев.