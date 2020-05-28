В Китае почти единогласно одобрили первый в истории страны Гражданский кодекс

Всекитайское собрание народных представителей (ВСПН) одобрило проект первого в истории страны Гражданского кодекса.

Как сообщает «РИА Новости», за принятие кодекса проголосовали 2879 делегатов, против выступили двое, пятеро воздержались. Всего на голосовании присутствовало 2886 человек.

Принять единый Гражданский кодекс в Китае пытались четырежды – в 1954, 1962, 1979 и 2001 годах. Все эти попытки оказались неудачными из-за формальных разногласий.

Настоящий проект кодекса обсуждался с 2015 года. Он содержит 1260 статей, которые касаются сферы недвижимости, договоров, прав личности, брака и семьи, а также прав наследования и гражданских правонарушений.

Ежегодная сессия ВСНП – главного законодательного органа Китая – открывается в Пекине каждый год 5 марта, однако на этот раз ее отложили из-за ситуации с COVID-19. Сессия началась 22 мая и продлилась только неделю вместо обычных десяти дней.