У Минюста попросили оценить законность образа Ленина в рекламе цветов

В Хакасии губернатор Валентин Коновалов обратился к министру юстиции с просьбой проверить рекламу цветочного магазина. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В ролике, который шел в местном эфире ВГТРК, использовался образ Владимира Ленина и имитация его голоса с характерным дефектом речи. До этого ролик в аудиоформате примерно год транслировался на городских радиостанциях и не вызывал никаких нареканий.

Отмечается, что всегда регулированием вопросов рекламы занималась исключительно Федеральная антимонопольная служба, но не Минюст. Это первый прецедент, когда подобного рода запрос сделан на уровне губернатора, да еще и не в соответствующее запросу ведомство.