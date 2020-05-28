Сроки за вовлечение несовершеннолетних в торговлю наркотиками могут удвоить

Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений в России может быть увеличена вдвое.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с действующей редакцией статьи 150 УК РФ, вовлечение подростков путем обмана, обещаний или угроз в преступную группу или в совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» карается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Инициатива депутатов предполагает, что этот срок будет увеличен до 15 лет, а перечень преступлений дополнят правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.