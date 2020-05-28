Пограничники за год пресекли ввоз в Россию 10 тысяч тонн санкционных товаров

Российские контрольные органы в прошлом году пресекли ввоз в страну контрафактной продукции на общую сумму 1,5 млрд.

Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«В прошлом году на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы пограничниками совместно с взаимодействующими государственными контрольными органами при попытке незаконного ввоза в Россию задержано сельскохозяйственной продукции санкционной категории на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей», – цитирует Кулишова ТАСС. Он уточнил, что общий вес товаров и грузов составил 10 тысяч тонн.

По словам замдиректора ФСБ, количество попыток незаконного перемещения через российскую границу санкционной и контрафактной продукции растет. То же касается товаров, грузов и стратегического сырья.

Он уточнил, что через границу с балтийскими странами чаще всего регистрируются попытки нелегального ввоза табачных изделий, с Украиной – товаров народного потребления, с Казахстаном – горюче-смазочных материалов и спиртосодержащей продукции, с Китаем – леса, минералов и драгоценных металлов, а также фрагментов диких и реликтовых животных.

Глава Погранслужбы добавил, что в последнее время на отдельных участках выявляются попытки вывоза из России средств профилактики и индивидуальной защиты от инфекции.