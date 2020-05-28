Под Новгородом восемь волонтеров "Альянса врачей" получили штрафы по пять тысяч

В Новгородской области оштрафовали представителей «Альянса врачей», которые везли медикам средства индивидуальной защиты.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новгородского областного суда, восьмерых волонтеров признали виновными по части 1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации») и выписали штраф суммой в пять тысяч каждому.

Членов независимого профсоюза «Альянс врачей» задержали 2 апреля под городом Окуловкой, куда они везли маски для местных врачей. Главу организации Анастасию Васильеву, задержанную вместе с волонтерами, оштрафовали на 1600 рублей по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).