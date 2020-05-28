Калининградцу отменили штраф за чтение антиутопии Замятина "Мы" у берега озера

В Калининграде суд отменил административное наказание для местного жителя Михаила Журавлева по статье о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд не обнаружил состава правонарушения в действиях калининградца.

Мужчину оштрафовали за чтение книги на берегу озера в период самоизоляции. Ему был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, пишет «Медиазона».

Инцидент произошел 6 апреля. Михаил Журавлев читал антиутопию Евгения Замеятина «Мы» на лавочке около берега Верхнего озера. К нему подошли полицейские с претензией, что он нарушает режим самоизоляции. Журавлев же настаивал, что в регионе не введен режим ЧС, поэтому он волен свободно передвигаться.