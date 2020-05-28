Генпрокуратуре хотят разрешить блокировку СМИ за оправдание экстремизма без суда

Генпрокурору и его заместителям могут дать право принимать решения о внесудебной блокировке онлайн-ресурсов и СМИ.

Соответствующий законопроект подготовили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, передает ТАСС.

Авторы инициативы, в числе которых глава комиссии Василий Пискарев («Единая Россия»), предлагают наделить генерального прокурора или его заместителей правом блокировать интернет-ресурсы и СМИ без решения суда за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма.

В случае принятия законопроекта будут внесены изменения в статью 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В настоящий момент Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры и без суда может ограничивать доступ к ресурсам лишь при выявлении фактов призыва к экстремистской или террористической деятельности.

Авторы инициативы предлагают установить, что по решению надзорного ведомства может быть также во внесудебном порядке ограничен доступ к ресурсам, содержащим обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.