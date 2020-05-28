Фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову посадили. На карантин

Мама Анны Павликовой сообщила, что у ее дочери появились симптомы простуды.

«В пятницу плохо себя почувствовала, – написала у себя в Facebook мама Ани Юлия. – То озноб, то кости ломит, то хвост отваливается. В понедельник вызвала врача, так как появилась одышка. Что-то поделаешь, и ощущение, пробежала марафон. Температура 37».

По словам Юлии, прибывшие медики сразу выдали ей и Анне постановление о том, что они 2 недели должны сидеть дома, независимо от результатов теста на коронавирус.

Пациенток направили на КТ, которое показало, что пневмонии нет. Юлия сообщает, что Аня чувствует себя нормально, есть, правда, слабость и легкий озноб.

Также сегодня стало известно о том, что очередной суд по делу «Нового величия» перенесли на 16 июня.