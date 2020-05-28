Boeing возобновила приостановленную после двух катастроф сборку лайнеров 737 MAX

В США началось производство самолетов Boeing 737 MAX, которое приостановили после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Как сообщается на сайте Boeing, в течение пяти месяцев компания вела работу над усовершенствованием лайнера и его новой комплектацией. Отмечается, что в настоящий момент объемы производства 737 MAX небольшие из-за «мер по обеспечению безопасности труда».

Производство самолетов этой модели было приостановлено в январе 2020 года, корпорация объявила об этом в декабре 2019-го.

В октябре 2018 года в результате крушения Boeing 737 MAX в Индонезии погибли 189 человек. В марте 2019-го такой же лайнер разбился в Эфиопии, тогда жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены.

В июне 2019 года стало известно, что у самолета выявили новые дефекты.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение самолетов Boeing 737. Лайнер использовался на коммерческих рейсах с мая 2017 года.