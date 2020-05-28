Беглов заявил об отмене масочного режима на улице с 1 июня

Власти Санкт-Петербурга с 1 июня намерены смягчить введенные карантинные меры. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на заявление пресс-службы мэрии.

«За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы», — заявил губернатор региона Александр Беглов, пояснив, что динамика эпидемиологической обстановки позитивная и количество заражений снижается.

Начиная с 1 июня жителям города будет позволено ходить по улице без масок, а гражданам старше 65 лет будет не обязательно оставаться дома — эта мера будет носить лишь рекомендательный характер. Однако отмечается, что в общественных местах, в том числе в городском транспорте все ещё будет нужно надевать защитную маску и перчатки. Носить их нужно будет также на кладбищах, которые, как и юридические и нотариальные фирмы, смогут начать работу.

Напомним, что ранее Беглов отказался раздавать маски бесплатно, объяснив это нежеланием снабжать ими приезжих.