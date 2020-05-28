23% участников опроса ВШЭ назвали коронавирус выдумкой выгодополучателей

С 18 марта по 26 мая дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провела интернет-опрос с привлечением множества сайтов. В исследовании приняли участие более 30 тысяч граждан в возрасте от 20 до 60 лет, пишет РБК.

23,2% от общего числа опрошенных уверены, что COVID-19 — выдумка заинтересованных лиц, а 9,6% полагают, что опасность новой болезни слишком преувеличена.

При этом четверть респондентов (25,6%) опасались на момент опроса, что пик эпидемии еще впереди. 16,3% были уверены, что болезнь пойдет на спад.