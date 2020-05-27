В Ростове блогеру, публиковавшему компромат, дали 2,5 года за вымогательство

В Ростове-на-Дону завершился суд над блогером Гаспаром Авакяном. Его признали виновным по статье о вымогательстве, пишет «Кавказский узел».

Согласно версии следствия, Авакян снимал компромат на инспектора ДПС, директора автошколы, полицейского и врача, от которых после требовал деньги, взамен гарантируя, что не станет публиковать собранный материал.

На своем канале блогер публиковал видео, на которых сотрудники силовых ведомств нарушают правила дорожного движения.

Авакяна приговорили к 2,5 года колонии-поселения, но он вины не признал и планирует обжаловать приговор.