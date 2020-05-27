Участника акции в поддержку "Омбудсмена полици" арестовали на 15 суток

Тверской суд назначил 15 суток ареста задержанному вчера Виктору Немытову, участнику пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Апологию протеста».

Мера наказания назначена по статье о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. Немытов был задержан 26 мая у здания МВД на улице Петровке в Москве. В руках у него был плакат «Свободу Владимиру Воронцову».

После него на пикеты к Петровке,38 вышел журналист Илья Азар и мундеп Елена Филина. Все они тоже были задержаны сотрудниками полиции.

Напомним, в отношении Воронцова возбуждено два уголовных дела по статьям о вымогательстве и изготовлении порнографии.