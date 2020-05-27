Мясников впервые признал неразумность ограничительных мер из-за коронавируса

Доктор Мясников разразился откровениями в программе «Осторожно, Собчак!» Александр Леонидович признался, что каждый раз, когда слышит откровенные оскорбления в свой адрес, едва может сдержаться. И заявил, что если бы он встретился лицом к лицу с Алексеем Навальным, который назвал его мерзавцем, его не остановила бы ни тюрьма, ни угроза наказания.

– Что, за оскорбление можно и человека убить, получается? – спросила Собчак.

– Я считаю, что да, – невозмутимо ответил Мясников.

Поделился телеведущий и своими соображениями о коронавирусе. По его мнению, COVID-19 опасен тем, что передается от человека к человеку в бессимптомный период, когда носитель заразы еще чувствует себя полностью здоровым. Точно так же, как СПИД, уточнил врач.

Однако Мясников не склонен поддаваться всеобщей панике и считает, что вирус не так опасен, как говорят.

– Это все преувеличено. Это – ОРЗ, ОРЗ с минимальной смертностью. Вы спросите, почему весь мир разрушился? Этого я не знаю. Я боюсь, что будут следующие волны. И я больше не хочу так, – рассказал Мясников. – Я хочу, чтобы было разумное, правильное поведение. Мы поступили по алгоритму телефонного звонка о заложенной в школе бомбы. Мы понимаем, что, наверное, опасность не такая большая, понимаем, что бомбы там нет, но мы эвакуируем школьников и ищем бомбу.

Мясников с уверенностью заявил, что настоящая эпидемия опасного вируса впереди.

– Все вирусологи скажут вам это, – сообщил медик. – Как мы говорим, до нее две мутации. Все начнется в Китае, она пойдет от свиней, будет переноситься птицами... с серьезной летальностью, когда потери могут считаться миллионами людей уже в первые месяцы. Мы знаем, что это будет, но мы не знаем, когда. Мы к той серьезной войне не готовы, поэтому то, что мы сейчас делаем, – это учения в бою.