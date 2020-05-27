"Меня выкинули на помойку": через 24 года девушка нашла и снова потеряла родителей

Жительница Новосибирска Арина Забара стала известна на всю страну после скандала с историей своего рождения.

Все 24 года Арина жила с чувством обиды на своих биологических родителей. В 12-летнем возрасте она узнала, что ее удочерили, а затем получила не менее шокирующее известие: настоящие родители выбросили ее на помойку в грудном возрасте.

«Меня выкинули в мусоропровод», – рассказала Арина в программе «На самом деле» на «Первом канале».

Родители завернули ее в полиэтилен и выбросили как ненужную вещь зимой 1996 года. Полиция не смогла найти тех, кто это сделал. А спустя 24 года девушка сама разыскала биологических родителей и выяснила, что все это время они жили в соседнем доме. Оказалось, что в мусоропровод ее выбросила родная бабушка, сообщив своей дочери, что ребенок умер. Жители услышали писк и подумали, что это котенок. Но когда увидели ребенка, испытали настоящий шок.

Арина встретилась со своим предполагаемым отцом, который сразу ее признал, но предполагаемая мать наотрез отказалась идти на контакт, заявив, что девушка точно не ее дочь, а затем и вовсе заблокировала телефон Арины.

– Я волновался очень сильно, когда увидел ее, аж дышать не мог от волнения, – рассказал Эдуард Киреев, которого Арина считает своим биологическим отцом. – Много лет назад мы узнали, что бабушка действительно унесла ребенка и выкинула. Меня долго убеждали, что это не так. Жена рассказывала, что родила дома, а потом потеряла сознание. Когда пришла в себя, теща, наверное, сказала, что девочка родилась мертвая.

Генетическая экспертиза, которую провели в студии программы, показала: люди, которых нашла Арина, не являются ее биологическими родителями. Не в силах скрыть отчаяние и разочарование, девушка расплакалась, а члены семьи, которых Арина очень хотела считать родней, пообещали помочь ей в дальнейших поисках мамы и папы.