Житель Нальчика и москвичка арестованы по делу об убийстве кубинки в Москве

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу до 24 июля двух подозреваемых в убийстве 22-летней гражданки Кубы.

Как сообщает ТАСС, по делу проходят 20-летняя москвичка Анастасия Гривкова и 39-летний уроженец Нальчика Александр Александров.

Тело кубинки Лаурен Моралис нашли в ночь на 25 мая рядом с мусорным баком на Кастанаевской улице. При себе у девушки был паспорт, при этом она была полностью обнажена. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

Как пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал «112», девушку убил ее любовник, после чего пытался выкинуть тело в мусорный бак.

Александров подозревается в совершении преступлений по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), пункту «в» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») и пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия»). Гривковой вменяется вымогательство группой лиц с применением насилия, незаконное лишение свободы с применением насилия и укрывательство преступления.

Оба отрицают свою вину.