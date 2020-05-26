С июля в Москве начнут тестировать цифровые аналоги паспорта

Ряд федеральных и городских ведомств в Москве начнут с 1 июля совместно с добровольцами участвовать в тестировании Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом пишет «Росбалт».

Желающие смогут зарегистрироваться в ней, а также в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы, чтобы получить так называемый «Мобильный идентификатор». Это цифровой документ, который можно использовать в качестве документа, эквивалентного паспорту.

Помимо городских служб, эксперимент будут вести ФСБ, МВД, Минкомсвязи и Минэкономразвития. С помощью приложения «Мобильный идентификатор» можно будет подтвердить свою личность при обращении за государственными или муниципальными услугами, а также, чтобы зарегистрировать ИП, получить почту, приобрести или продать автомобиль, заключить трудовой договор, купить алкоголь и табак или приобрести авиа или жд-билет.

Согласно государственной концепции, повсеместное внедрение электронных паспортов станет возможным в 2025 году, а с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать.