Получивший срок за госизмену радиоинженер Геннадий Кравцов вышел на свободу

Осужденный на шесть лет за госизмену бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов вышел на свободу из мордовской колонии.

Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов, передает ТАСС. По его словам, Кравцова встретила семья, с которой он вскоре вернется домой в Москву.

В сентябре 2015 года Мосгорсуд приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в государственной измене и лишили звания подполковника. Позже Верховный суд смягчил приговор до шести лет.

По сведениям ФСБ, экс-сотрудник ГРУ, бывший военный радиоинженер Геннадий Кравцов передавал Швеции данные о работе российской космической разведки, имевшие гриф «секретно» и «совершенно секретно». Защита обвиняемого утверждала, что он совершил вменяемую ему госизмену, отправив резюме.

В 2018 году Зубово-Полянский суд Мордовии отказал Кравцову в УДО.