Показатели безработицы в Швеции превышают изначальные прогнозы

Статистическое управление Швеции сообщило, что уровень безработицы в стране превысил ожидаемые масштабы, передает Bloomberg. Сейчас он составляет 7,9% по сравнению с 6,7% месяцем ранее.

Если в начале локдауна власти Швеции рассчитывали, что уровень безработицы не превысит 7,8%, то теперь ожидаемый показатель скорректировали до 8,2%. У граждан сокращаются часы работы. Более всего пострадали представители гостиничной и ресторанной индустрии.

Экономисты опасаются, что безработица по итогу может вырасти до 17%, если спрос на услуги потерпевшего бизнеса не увеличится в ближайшее время.

Сейчас в правительстве государства грядет обсуждение мер, по которым власти смогут позволить нанимателям дешевле и быстрее увольнять сотрудников из своего рабочего штата. Премьер-министр страны Стефан Лофвен уже терпит репутационные потери в связи с ситуацией среди профсоюзных лидеров страны.

Напомним, Швеция отказалась от строгих карантинных мер в период распространения коронавирусной инфекции, рассчитывая на то, что люди смогут успешно выработать коллективный иммунитет.