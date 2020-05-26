Первый министр энергетики России умер от коронавируса на 69-м году жизни

Бывший министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал писатель Денис Драгунский, передает РБК. «Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», – написал Драгунский в Facebook.

Владимир Лопухин был членом первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине. Он руководил министерством топлива и энергетики в 1991-1992 годах, после него эту должность занимал Виктор Черномырдин.