Общая численность безработных в России выросла за месяц более чем на 800 тысяч

Число безработных россиян в апреле 2020-го увеличилось по сравнению с мартом на 815 тысяч и достигло 4,3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.

Уточняется, что в апреле 1,3 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн получали пособие. Уровень безработицы составил 5,8%.

Аналогичные масштабы безработицы в последний раз были зафиксированы четыре года назад, отмечает «Интерфакс». В марте 2016-го она достигла трехлетного пика, подскочив до 6%. В апреле того же года уровень безработицы упал до 5,9%, а в мае – до 5,6%.

Вплоть до осени 2019 года в стране наблюдалась тенденция по снижению безработицы. В августе соответствующий показатель опустился до минимального уровня за всю историю наблюдений (с 1991 года) – 4,3%. В сентябре он поднялся до уровня июля (4,5%), а в октябре вырос до 4,6%. Таким он оставался до конца года.

В январе безработица составляла 4,7%, в феврале – 4,6%. В марте она вновь увеличилась до 4,7%. Отмечается, что эти цифры еще не включали в себя возможные изменения, связанные с COVID-19.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что число безработных в России на сегодня составляет 1,4 миллиона человек, что не является угрожающим показателем.