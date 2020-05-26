Медиков из Ивановской области не стали штрафовать за видео с просьбой о помощи

Полиция не выявила правонарушения в действиях фельдшеров «скорой» города Кинешмы, для которых собрали 97 тысяч рублей.

Об этом пишет издание 7×7 со ссылкой на управление МВД по региону.

Ранее стало известно, что полиция составила протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП за «фейк» о коронавирусе в отношении фельдшера городской станции скорой помощи Сергея Веселкова. Позже дело завели также на его коллегу Дарью Виноградову.

Медики записали видеообращение, в котором ссылались на слова главы департамента здравоохранения области Артура Фокина, заявившего, что в регионе нет запаса средств защиты и работать придется «с колес». Авторы ролика попросили помочь им со средствами индивидуальной защиты.

Активисты смогли собрать более 97 тысяч рублей и закупить на них 70 защитных костюмов и 39 масок, которые были переданы врачам.