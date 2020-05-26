Крушение Ми-8 в Анадыре и требования отмены штрафов в Москве. Новости к утру 26 мая

Четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в результате жесткой посадки в аэропорту Анадыря, пишет «Интерфакс». Судно загорелось при столкновении с взлетной полосой. Отмечается, что причиной ЧП стали технические неполадки, возникшие при испытании после техобслуживания. Вертолет упал с высоты в тридцать метров. В живых никто из находившихся на борту не остался.

В Москве за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, скончались 70 человек, передает оперштаб.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ тем временем попросил отменить все штрафы, выписанные жителям столицы при помоши автоматизированной системы слежки за карантинными гражданами «Социальный мониторинг».

Фадеев в комментарии «Коммерсанту» указал на огромный объем жалоб, поступающих на приложение, и настоял на том, чтобы власти столицы отмени все штрафы, а не только те, к которым есть нарекания — работа приложения должна быть скорректирована.

Тем временем защита якутского шамана Александра Габышева обратилась в ЕСПЧ с просьбой помочь в освобождении россиянина, который намеревался прибыть в Москву, чтобы изгнать президента Владимира Путина из Кремля. Шаман находится в психиатрической больнице с 12 мая.