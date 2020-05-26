Французское агентство лекарственных средств отказалось от гидроксихлорохина

Франция планирует приостановить испытания гидроксихлорохина в качестве препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в пресс-релизе Французского агентства лекарственных средств. «В качестве меры предосторожности мы запустили процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, которые проводятся во Франции», – цитирует ТАСС сообщение.

Подчеркивается, что те, кто уже проходит лечение препаратом в рамках испытаний, смогут продолжить курс. По данным французских властей, всего сейчас в стране осуществляются 16 таких испытаний.

Накануне, 25 мая, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина.

Ранее Высший совет по вопросам здравоохранения Франции рекомендовал отказаться от использования препарата для лечения COVID-19 за рамками исследований. До этого издание The Lancet написало о неэффективности и даже в ряде случаев опасности применения препарата. После появления публикации министр здравоохранения Оливье Веран попросил пересмотреть правила назначения гидроксихлорохина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Китае представлены результаты первой фазы исследований вакцины от коронавируса.