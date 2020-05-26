Фигурантку дела об убийстве Шеремета отпустили под залог в 6,3 тыс. долларов

В Киеве суд запретил фигурантке уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь приближаться к судье, прокурору, следователю и свидетелям по делу. Ее отпустили из зала суда под залог в 6,3 тысячи долларов, передает «Интерфакс».

Вместе с тем на нее надели электронный браслет, запретили ей выезд из города проживания, обязали сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Другому подозреваемому по делу Шеремета Андрею Антоненко оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года, когда сел в машину руководителя интернет-издания «Украинская правда». Авто было подорвано.