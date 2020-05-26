ФАС обнаружила завышение цен итальянской компанией, поставляющей в РФ зоокорма

Федеральная антимонопольная служба признала оптового продавца кормов для животных Farmina виновным в завышении цен.

Об этом говорится в материалах, размещенных в базе решений и правовых актов ФАС.

Утоняется, что нарушения были выявлены в ходе проверки, которая проводилась с января 2018 года по август 2019 года. По мнению регулятора, компания незаконно координировала работу интернет-магазинов, занимавшихся реализацией товаров от производителя.

В решении ФАС указывается, что в 2018–2019 годах у единственного импортера кормов Farmina в Россию «Фармина Пет Фудс» имелись договоренности с дистрибьюторами в Москве, Подмосковье, Петербурге и Краснодаре. Компания установила общие правила работы для всех участников цепочки продаж, в соответствии с которыми корма должны были продаваться по цене не ниже минимальной розничной. Цену формировал сам импортер, доводя до дистрибьюторов. Последние, в свою очередь, уведомляли интернет-магазины о недопущении снижения розничных цен ниже минимальных. Если продавцы нарушали это требование, компания рекомендовала дистрибьюторам приостановить поставку в соответствующий магазин, в противном случае грозясь увеличить цену на 5%.

В январе этого года ФАС завела дело против ООО «Фармина Пет Фудс». Компанию признали виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции». В решении ведомства отмечается, что организация устранила нарушение еще до того, как регулятор возбудил против нее дело.

Farmina – итальянская компания, занимающаяся производством диетических кормов для домашних животных, в том числе для питомцев с различными заболеваниями. Продукция фирмы продаtтся через ее сайт, а также другие интернет-магазины, такие как «Старая ферма» и «Бетховен».