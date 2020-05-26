Экс-полицейский приговорен к 13,5 годам за то, что до смерти избил 17-летнего

В Брянской области бывший замначальника отдела полиции признан виновным в смерти подростка, которого он избил у кафе.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 13 августа 2019 года в поселке Локоть. Осужденный, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился у летнего кафе с 17-летним молодым человеком и напал на него. Также он избил еще одного подростка и мужчину, пытавшихся защитить юношу.

Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и 31 августа скончался в больнице, не приходя в сознание.

Экс-правоохранитель признан виновным по статьям 111 и 116 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего», и «Нанесение побоев двум другим лицам»). Мужчину приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшим 1,6 млн компенсации.