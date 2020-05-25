Власти Москвы пояснили, сколько людей лишились работы и что они откроют сначала

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в столице порядка 15% от всех экономических секторов вынуждены были полностью или частично прекратить свою деятельности в связи с принятыми властями города противоэпидемиологическими мерами карантинного характера.

«На сегодняшний момент порядка 15% экономики практически не работают или работают в ограниченном режиме. По количеству людей это около 1 млн человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты», — сообщил он, однако пояснив, что, говоря про «закрытые» предприятия, он подразумевает не только постоянное, но и временное прекращение работы в связи с невозможностью обслуживать клиентов.

По его словам, при снятии ограничений в первую очередь руководство Москвы будет разрешать работу непродовольственным магазинам и компаниям из сферы услуг. Ефимов подчеркнул также, что говорить об открытии ресторанов «пока преждевременно».