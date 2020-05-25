В первом квартале загрязнение воздуха в России выросло в 1,5 раза к 2019 году

В России выявлен рекордный за пять лет уровень загрязнения воздуха, говорится в исследовании Finexpertiza, которое проводилось на основании данных Росгидромета. Минприроды подтвердило корректность этой информации, отмечает РБК.

В первом квартале этого года в стране зарегистрировано 44 случая высокого загрязнения воздуха — это на 57% больше, чем в первом квартале 2019 года. При этом за весь 2019 год выявлен в общей сложности 61 подобный случай.

Лидерами по числу загрязнений стали Бурятия (21 случай), Забайкальский (8 случаев) и Красноярский (7 случаев) края. Только в шести случаях загрязнение воздуха было связано с аварийными ситуациями. Как обращают внимание авторы работы, чаще всего это связано с деятельностью промышленных предприятий и сферы ЖКХ.

При этом гендиректор НИИ «Атмосфера» Олег Марцинковский объясняет, что столь значительный рост числа загрязнений связан с изначально низкой выявляемостью и увеличением количества замеров. По мнению главы комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, оценивать эту цифру пока рано, так как измерений по-прежнему недостаточно.