В Астрахани учительнице дали 2,5 года условно за интимную связь со школьником

Суд признал виновной учительницу астраханской школы в совращении девятиклассника, вступавшего с ней в половую связь.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по Астраханской области.

«Местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет», – указывается в сообщении ведомства.

В феврале портал «Астрахань FM» со ссылкой на мать одного из учеников школы писал, что 35-летняя педагог вступила в отношения с девятиклассником. Правоохранительные органы организовали проверку по публикации, было возбуждено дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, и развратных действиях (часть 1 статьи 134, часть 1 статьи 135 УК).

Уточняется, что женщина вступала в интимную связь с подростком с ноября 2019 года по февраль 2020-го.