Борис Титов сообщил об 11 вернувшихся в Россию опальных предпринимателях

Более 120 бизнесменов, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, выражают желание вернуться на родину.

Об этом говорится в приложении к докладу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, копия которого поступила в распоряжение ТАСС.

В своем докладе Владимиру Путину бизнес-омбудсмен рассказал о 123 обращениях предпринимателей, вынужденно находящихся за границей «в силу обстоятельств, связанных с осуществляемым правоохранительными органами РФ в отношении них уголовным преследованием». Уточняется, что речь идет о периоде с 2018 года по настоящее время.

Титов отметил, что большинству из бизнесменов заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно его данным, завершена работа по 102 заявителям, при этом по 80 обращениям «не усмотрены основания для дальнейшей работы по результатам мер реагирования». В обработке находится 21 обращение.

По словам Титова, вернуться в Россию за два года смогли 11 предпринимателей.

Так называемый список Титова, он же «лондонский список», состоит из бывших российских бизнесменов, которые живут за рубежом и против которых в РФ возбуждены уголовные дела. Все его участники заявляют о желании и готовности вернуться на родину при условии, что не будут арестованы.