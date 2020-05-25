Около 75% россиян считают работу властей по борьбе с коррупцией неэффективной

Более 23% жителей 36 регионов РФ сообщили о том, что уровень коррупции, по их ощущению, с начала 2020 года снизился.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России, приложенные к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 17,2%, в 2018-м – 26,9%, а в 2017-м – 20,6%.

О том, что масштабы коррупции в стране не изменились, заявили 37,6% респондентов, заметный рост увидели 13,7% опрошенных, небольшой рост почувствовали 10,5% россиян.

Процент респондентов, назвавших работу представителей власти по борьбе с коррупцией неуспешной или недостаточно эффективной, составил 74,1 % против 69,4 % в 2019 году, 68,5% в 2018-м и 61,1% в 2017-м.